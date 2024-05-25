Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar ve yönetim kurulu üyeleri, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar'ı ziyaret etti.

Gerçekleşen bu önemli buluşmada, gazetecilik mesleğinin önemi ve şehrimizin ayağa kalkma süreci üzerine değerli bir sohbet gerçekleştirildi.

Medyanın toplumsal dönüşümdeki rolü ve Kahramanmaraş'ın geleceği konusundaki fikir alışverişi oldukça verimli geçti.

Yapılan ziyaretin ardından açıklama yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti ile yapılan bu buluşma, yerel medyanın gücünü ve işlevselliğini vurgulamak adına önemli bir adımdır. Şehrimizin sesini daha geniş kitlelere duyurmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Akpınar; Sermet Çuhadar Başkanımız ve üyeleri bugün bizlere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bu ziyarette. çok memnun olduk. Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti başkanımıza ve yönetim kuruluna bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü yıkılan bir şehir asrın felaketini yaşamış bir Kahramanmaraş'tayız. Kahramanmaraş'ı ayağa kaldıracak olan ve bizim projelerimiz ve bizim çalışmalarımızı destekleyecek olanda ve tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya tanıtacak olanda basındır. Bu deprem sonrası da ayağa kalkacak olan ve tüm dünyaya örnek olarak göstereceğimiz bir Kahramanmaraş'ı inşallah gazetecilerimizle basın yayın mensupları kardeşlerimizle birlikte ayağa kaldıracağımıza inancım tamdır. Her zaman söylediğimiz gibi nasıl sivil toplum örgütleri sanayicilerimiz, eğitimcilerimiz, çözüm ortağımızsa gazetecilerimiz de bizim Dulkadiroğlu belediyesi olarak çözüm ortağı olmaya devam edeceklerdir. Özellikle 50 yıllık değil, belki de 100 yıllık planlarla, imar planlarıyla projelerle yola çıktık. Bir daha bir felaket yaşamayalım düşüncesiyle inşallah gelecek nesilleremiz için zemin artı 4 kat ve ahır dağının eteklerinde sağlam zeminlerde Ayvalı Barajı'na kadar imar planlarını açmak suretiyle inşallah sağlam bir şehir, güzel bir şehir hediye etmek istiyoruz. Yapılan bu ziyaretten dolayı Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkan Ve Yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar ise şunları belirtti; Başkanımıza teşekkür ediyorum. Arkadaşlarla beraber başkanımızı ziyarete geldik. Başkanın heyecanı belli. Gerçekten Maraş için çok değerli projeleri var. Özellikle bu tarımla ilgili projeler Maraş'ın ihtiyacı olan bir projedir. Aynı zamanda yeni imar planlarının yapılması ve Ayvalı Barajı'na doğru yeni bir yapılaşma yani vatandaşın önünden giderek burada imar planlarının olması böylece sağlıklı bir yapılaşmanın sağlanmasına vesile olacaktır. Bundan dolayı kendisini kutluyorum. Maraş için bu bölgenin ileride daha sağlıklı daha güzel bir şehir olacağı inancını taşıyorum. Dulkadiroğlu ilçesi gerçekten değişim ve dönüşümü yaşayacak ses getirecek projeler var. Yani başkanımın anlattığı projeler Gerçekten önemli projeler. Onları hayata geçirirse, Dulkadiroğlu ilçesinde değişim ve dönüşüm muhakkak olur kanaatindeyim. Başkan ve ekibine Allah kolaylıklar versin diyorum. Teşekkür ediyorum” dedi.