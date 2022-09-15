Erdoğan, "Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum." dedi.

Salgın döneminde yurtlarımızda herhangi bir ücret artışına gitmedik. Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum.

Ülkemizin en büyük sorunlarından birisi üniversite harçlarıydı. Biz 10 sene önce üniversite harçlarının tamamını kaldırarak provakasyon meselesi olmasının önüne geçtik. Üniversite öğrencilerimiz için burs ve kredi ücretlerini de artırdık. Bugün başvuran her öğrencimize ya kredi ya da burs veriyoruz.