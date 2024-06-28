AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TUSAŞ Başkanı Ömer Cihad Vardan’ı ziyaret eden Başkan Görgel, “Bakanlığımız ve TUSAŞ ile şehrimizde hayata geçireceğimiz yatırımlar sayesinde Kahramanmaraş’ımız sanayi ve teknoloji alanında çok daha iyi noktalara gelecek ve ülkemizde savunma sanayisinin öncü şehirlerinden birisi olacak” dedi.

Programı kapsamında Ankara’ya giden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile birlikte bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin’in de yer aldığı programda heyet ilk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya geldi. Bakanlık iş birliğiyle şehre kazandırılacak yatırımların istişare edildiği toplantının ardından heyet, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Ömer Cihad Vardan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette TUSAŞ tarafından Kahramanmaraş’ta hayata geçirilecek plan ve projeler de konuşuldu.

“İlgi ve Destekleri İçin Sayın Bakanımız ve TUSAŞ Başkanımıza Teşekkür Ediyoruz”

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ve milletvekillerimizle birlikte Ankara’da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’ı ziyaret ederek Kahramanmaraş’ımızda sanayi ve teknoloji alanında hayata geçirilecek yatırımlara ilişkin istişarelerde bulunduk, şehrimizdeki güncel durumu paylaştık. Akabinde TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Sayın Ömer Cihad Vardan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk, iş birliğiyle şehrimize kazandıracağımız yatırımları değerlendirdik. İnşallah Bakanlığımız ve TUSAŞ ile şehrimizde hayata geçireceğimiz yatırımlar sayesinde Kahramanmaraş’ımız sanayi ve teknoloji alanında çok daha iyi noktalara gelecek ve ülkemizde savunma sanayisinin öncü şehirlerinden birisi olacak. Şehrimize göstermiş olduğu ilgi için Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ömer Cihad Vardan’a teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” cümlelerini kaydetti.