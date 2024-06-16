Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Bayram alışverişinin yoğunlaştığı gecenin geç saatlerinde Kapalı Çarşı'yı ziyaret etti.

Vatandaşlar ve esnaflarla bir araya gelen Başkan Görgel, hem alışveriş yapan halkın hem de çarşı esnafının sorunlarını ve taleplerini dinledi. Bayram alışverişinin hız kazandığı bu dönemde, Kapalı Çarşı'daki hareketliliğin artış gösterdiğini belirten Görgel, esnaflara hayırlı işler diledi. Ziyaret esnasında yaptığı kısa konuşmada, "Kahramanmaraş'ın tarihi ve kültürel dokusunun önemli bir parçası olan Kapalı Çarşı'da, vatandaşlarımızın Bayram alışverişini güven ve huzur içinde yapmaları bizler için büyük önem taşıyor. Esnafımızın her zaman yanındayız ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.