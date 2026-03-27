Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen AK Parti 178. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı.

AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Başkan Görgel’in yanı sıra, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, İl Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı Aysın Bilginer ve İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı da yer aldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen teşkilat mensuplarını bir araya getiren toplantıya, Kahramanmaraş heyeti de tam kadro katılım sağladı.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayı boyunca yürütülen sosyal dayanışma faaliyetlerinden bölgesel gelişmelere kadar geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin bu süreçteki diplomatik duruşu ve insani yaklaşımı toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Program, teşkilatların sahadaki performansının değerlendirilmesi ve önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasının istişare edilmesi açısından dikkat çekerken, yerel yönetimlerle genel merkez arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine de katkı sundu.