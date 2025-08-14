Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Ağustos Fuarı’nda, yeni İstiklalspor Stadyumu’nun isim sponsoru olan AKDO ve İstiklalspor standlarını ziyaret etti.

Ziyarette İstiklalspor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca ve yönetim kurulu üyeleri de Başkan Görgel’e eşlik etti. Görgel, stand görevlilerinden bilgi alarak AKDO yetkililerine çalışmalarında başarılar diledi.

Fuar alanındaki ziyaretinde İstiklalspor’un forma ve kombine satış standına da uğrayan Başkan Görgel, burada kombine bilet satın alarak takıma desteğini gösterdi. Kulüp Başkanı Akarca, Başkan Görgel’e spora ve İstiklalspor’a verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti.