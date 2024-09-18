Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan ve proje yetkililerinin de katıldığı incelemelerde konuşan Başkan Görgel, “Depremin ardından şehrimizde inşa çalışmaları sürerken, sosyal ve kültürel faaliyetlerle moral ve motivasyonu artırmaya devam ediyoruz. TEKNOFEST 2024 kapsamında yarışlara ev sahipliği yapacağız” dedi.

Yarışlar için saha düzenlemelerini tamamladıklarını belirten Başkan Görgel, tüm vatandaşları 19-23 Eylül tarihlerinde Türkoğlu Demiryolları Lojistik Merkezi’ne davet etti.

Editör: Yunus Firdevsoğlu