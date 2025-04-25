Bu, şehir merkezimizin altyapısının yüzde 60’ının yenilenmesi anlamına geliyor. Yaklaşık 15 Milyar TL değerindeki bu yatırım, Kahramanmaraş tarihinin en büyük altyapı hamlesi. Çalışmalarda yüzde 40 seviyelerine geldik. İnşallah bir buçuk yıl içerisinde altyapı imalatlarımızı tamamlamayı hedefliyoruz” dedi. Başkan Görgel, Kahramanmaraş’ın sürdürülen bu büyük yatırımlarla Türkiye’nin en modern ve işletilebilir altyapısına sahip şehirlerinden biri olacağını sözlerine ekledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehir genelinde sürdürülen altyapı projelerini yerinde incelemeye devam ediyor. Son olarak Dulkadiroğlu’na bağlı Aslanbey, Kanuni, Yahya Kemal, Şeyh Şamil, Yavuz Selim, Mehmet Akif, Bahçelievler, Egemenlik ve Menderes mahallelerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Görgel’e, KASKİ Genel Müdürü Necati Çalık da eşlik etti. Başkan Görgel, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, şehir merkezindeki altyapı imalatlarının büyük bir hızla sürdüğünü belirtti.

Arslanbey, Kanuni, Şeyh Şamil, Yavuz Selim, Mehmet Akif, Egemenlik ve Menderes mahallelerinde devam eden projelere dikkat çeken Görgel, “Şehir merkezimizin çeşitli noktalarında gerçekleştirdiğimiz altyapı imalatlarımız büyük bir hızla sürüyor. Bugün de bu mahallelerimizde yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Çalışmalarımız planladığımız şekilde ilerliyor” diye konuştu.

15 Milyar TL’lik Dev Yatırım

Kahramanmaraş genelinde yürütülen altyapı projelerine ilişkin kapsamlı bilgiler veren Başkan Görgel, tamamlandığında şehrin altyapısının modern ve dayanıklı bir yapıya kavuşacağını belirtti. Projenin büyüklüğüne dikkat çeken Görgel, “Toplamda 2 bin 300 kilometre içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattını şehrimize kazandırmış olacağız. Bu, şehir merkezimizin altyapısının yüzde 60’ının yenilenmesi anlamına geliyor. Yaklaşık 15 Milyar TL değerindeki bu yatırım, Kahramanmaraş tarihinin en büyük altyapı hamlesidir” ifadelerini kullandı. Bu dev projede hükümetin sağladığı desteğin önemine de değinen Başkan Görgel, “Projemize sağladığı 12 Milyar TL’lik destek için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu destekle, Kahramanmaraş’ın altyapı ihtiyacına uzun vadeli çözümler üretiyoruz” dedi.

İlçelere Yayılmış Kapsamlı Çalışmalar

Sadece şehir merkeziyle sınırlı kalmayan altyapı seferberliğinin Elbistan, Pazarcık, Türkoğlu, Çağlayancerit, Andırın, Göksun, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde de yoğun bir şekilde sürdüğünü vurgulayan Görgel, “Bu çalışmalarla ilçelerimizin altyapısını da uzun yıllar boyunca garanti altına alıyoruz. Kanalizasyon ve içmesuyu hatlarında depreme dayanıklı malzemeler ve en modern teknolojileri kullanıyoruz” şeklinde konuştu. Başkan Görgel, projelerde gelinen noktaya da değinerek altyapı imalatlarının yüzde 40 seviyelerine ulaştığını ve çalışmaların 1 buçuk yıl içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Altyapı Biter Bitmez Üstyapı Başlıyor

Altyapı projeleri tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarının da hızla başlayacağını belirten Başkan Görgel, “Altyapı çalışmalarımızı tamamladığımız yerlerde hızlı bir şekilde asfalt ve yol düzenlemeleri gibi üstyapı imalatlarımıza başlıyoruz. Şehrimizde hiçbir eksik bırakmadan, her noktada modern ve dayanıklı yollar inşa edeceğiz” dedi. Başkan Görgel, Kahramanmaraş’ın sürdürülen bu büyük yatırımlarla Türkiye’nin en modern ve işletilebilir altyapısına sahip şehirlerinden biri olacağını sözlerine ekledi.