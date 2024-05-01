Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 29 Nisan Pazartesi günü meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden Büyükşehir Belediyesi personeli Remzi Taş’ın cenaze törenine katıldı. Türkoğlu ilçesi Çakallıhasanağa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından 50 yaşındaki Remzi Taş’ın naaşı toprağa verildi. Cenaze töreninde kederli Taş ailesinin yanında olan ve acılarını paylaşarak başsağlığı dileklerini ileten Başkan Fırat Görgel, “Dün gece meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden çalışma arkadaşımız, kardeşimiz Remzi Taş’ı hakkın rahmetine uğurladık. Ailesine, yakınlarına ve iş arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.