Hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde Kahramanmaraşlılar aynı cesaret ve coşkuyla, tek yürek olarak Necip Fazıl Kültür Merkezi’ni doldurdu. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından okunan Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Programa kent protokolü ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel şu ifadeleri kullandı; “Bugün 15 Temmuz ihanetinin 8. Sene-i devriyesi. Yakın tarihimizin bu en alçak darbe girişiminde 252 kardeşimiz şehadetle şereflendi. 15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bu ihanet girişimi sırasında darbecilerin uçaklarına, helikopterlerine, tanklarına, silahlarına çıplak elleriyle karşı koyarken yaralanan gazilerimize sağlık ve sıhhat temenni ediyorum. Toplumların tarihlerinde asırlar boyu unutulmayacak, nesiller boyu dilden dile bir destan gibi anlatılacak dönüm noktaları vardır. Milletimiz 15 Temmuz’da yüreğindeki imandan aldığı güçle akşam güneş batarken başlayan darbe girişimini sabah güneşin doğuşuyla birlikte akamete uğratarak işte böyle bir destan yazmıştır. Yaklaşık iki asırdır ayağa kalkmak istediği her dönemde bu milleti savaşla, bozgunculukla, darbeyle, vesayetle, terörle, siyasi istikrarsızlıkla, ekonomik krizle, sosyal çatışmayla dizleri üzerine çökertmeye çalışanlar, hamdolsun bu defa yine başaramadılar. Farklı dönemlerde farklı kisveler altında sahnelenen sinsi oyun, 15 Temmuz gecesi milletimizin iman dolu göğsüne çarparak yerle yeksan oldu. Cumhuriyetimizin, milli iradenin üstünlüğü temeli üzerinde payidar olacağını, 85 milyon hep birlikte 15 Temmuz gecesi dosta-düşmana bir kez daha ispatladık. Bizler de Kahramanmaraş’ın caddelerinde, sokaklarında demokrasiye sahip çıkmak için günlerce birlik içinde omuz omuza verdik. 15 Temmuz’la ilgili anlatılacak o kadar çok şey var ki, en adil hakem ve en güzel hafıza olan tarih, hepsini hakkıyla kaydetmiştir. 15 Temmuz gecesi gördük ki son sözü top-tüfek değil iman belirlemiş, yürek belirlemiş, inanç belirlemiştir. Rabbime beni, bizi böyle bir milletin evladı olarak yarattığı, böyle bir millete hizmet etme imkânı verdiği için binlerce kez hamd ediyorum.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel program bitiminde Aksu Haber’e özel değerlendirmelerde bulundu.