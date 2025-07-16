15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kahramanmaraş'ta düzenlenen etkinliklerle, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen darbe girişiminin yıldönümü anıldı.

Hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde Kahramanmaraşlılar aynı cesaret ve coşkuyla, tek yürek olarak Necip Fazıl Kültür Merkezi’ni doldurdu.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından okunan Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Programa kent protokolü ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel 15 Temmuz’un, milletin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına kast eden alçak bir darbe girişimi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümündeyiz. O karanlık gecede 252 vatan evladımız, istiklal ve istikbalimiz uğruna şehadet mertebesine ulaştı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Görgel, 15 Temmuz’un sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda milletin iman, inanç ve cesaretiyle tarihe yeniden yön verdiği bir diriliş destanı olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Milletin üstünde bir güç tanımadım’ çağrısıyla Kahramanmaraş dâhil tüm şehirlerde meydanların dolduğunu hatırlatan Görgel, “Çünkü biz ‘Maraş bize mezar olmadan, düşmana gülizar olamaz’ anlayışını şiar edinen bir ecdadın torunlarıyız” dedi.

“Milletimizle Birlikte Aşamayacağımız Hiçbir Engel Yoktur”

6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın, 15 Temmuz’daki duruşuyla da örnek olduğunu ifade eden Başkan Görgel, bu mücadelenin bir ilk olmadığını belirterek, “12 Şubat ruhunu taşıyan, İstiklal Madalyası’nı göğsünde şerefle taşıyan bu kadim şehir, bir asır önce olduğu gibi 9 yıl önce de aynı kahramanlıkla milletin bağımsızlığı için göğsünü siper etmiştir. Her ferdi kahraman olan hemşehrilerimizle el ele verdiğimizde aşamayacağımız hiçbir engelin olmadığını gördük. Bugün yaptığımız her şey, hem 15 Temmuz şehitlerimize hem de bu topraklara olan borcumuzdur” ifadelerine yer verdi.

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz Kutlu Olsun”

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Görgel, “Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de son sözü iman, irade ve millet söyler. Biliyoruz ki; birlik varsa dirlik vardır, inanç varsa zafer vardır, millet varsa gelecek vardır. Kahramanmaraş varsa, Türkiye vardır. Ve bu varlık ilelebet daim olacaktır. Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Yüce Allah’tan niyazımız; bu milleti bir daha böylesi imtihanlarla sınamamasıdır. Bayrağımız göklerden inmesin, ezanımız minarelerden susmasın, vatanımız ebediyen payidar olsun. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.