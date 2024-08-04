Şehrin muhtelif noktalarında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etmeyi, talep ve isteklerini dinlemeyi, istişarelerde bulunmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat’ın işlek arterlerinden Av. Mehmet Ali Kısakürek Caddesi’nde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Bölgede esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Fırat Görgel, caddede gerçekleştirilen asfalt yenileme çalışmalarına dair vatandaşların görüşlerini aldı. Vatandaşlar, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, “Bugün Mehmet Ali Kısakürek Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Hemşehrilerimizin sorun ve taleplerini dinledik. Mehmet Ali Kısakürek Caddesi’nde gerçekleştirdiğimiz asfalt yenileme çalışmalarına ilişkin bölge halkının görüşlerini aldık. Bölgede bozulan yürüyüş yollarının tadilatlarını da gerçekleştireceğiz. KASKİ Genel Müdürlüğümüz bölgenin altyapı sorununu çözüme kavuşturmak için çalışıyor. Onikişubat Belediyemizin de burada çalışmaları var. Bölgede inşaatlar tam anlamıyla bittikten sonra Mehmet Ali Kısakürek Caddesi’ni ışıklandırması, yürüyüş yolları, alt ve üstyapısıyla prestij caddesine dönüştüreceğiz. Bizleri büyük bir teveccühle karşılayan tüm esnaf ve hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Daha önce olduğu gibi bundan sonra da daima vatandaşlarımızla bir arada olmayı sürdüreceğiz” cümlelerini kaydetti.