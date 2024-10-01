Başkan Görgel, “2024 yılı LGS’de başarı gösteren; %1’lik dilimdeki Kahramanmaraşlı öğrencilerimize 10 bin TL, %1 – 2’lik dilimdeki öğrencilerimize 7 bin 500 TL, %2 – 3’lük dilimdeki öğrencilerimize de 5 bin TL maddi destek sağlayacağız. Yine 2024 YKS’de göğsümüzü kabartan; sıralamada ilk bin içerisindeki öğrencilerimize 10 bin TL, 1.001 – 5.000 arasındaki öğrencilerimize 7 bin 500 TL, 5.001 – 10.000 arasındaki öğrencilerimize ise 5 bin TL tek seferlik eğitim desteği vereceğiz. Bu destekler maddi katkıların yanı sıra gençlerimizin geleceğini inşa ederken yanında olduğumuzun da bir göstergesi” dedi. Başvurular, Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden alınmaya başladı.

Eğitim öğretime çok büyük önem veren ve desteklerini artırarak sürdüren, gençlerin dostu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) dereceye giren öğrencilere bir destek daha açıkladı.

2024 yılı LGS ve YKS’de dereceye giren Kahramanmaraşlı öğrencilere Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 6 Milyon TL’lik eğitim desteğinde bulunacak.

Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel şu ifadeleri kullandı:

“6 Şubat depremlerinin ardından şehrimizde bir yandan toparlanma süreçleri hızlı bir şekilde sürerken bir yandan da sosyal projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Şehrimizin gençlerine yönelik bir projeyi daha gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. YKS ve LGS’nin tamamlanmasının ardından tercih ve yerleştirmeler yapıldı, öğrencilerimiz eğitim öğretime başladı. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de LGS ve YKS’de dereceye giren öğrencilerimizi destekleme noktasında çok değerli bir çalışmayı hayata geçiriyoruz” dedi.

LGS ve YKS’de dereceye giren Kahramanmaraşlı öğrencilere yaklaşık 6 Milyon TL’lik nakdi destek sağlanacağını belirten Başkan Fırat Görgel,konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2024 yılı Liselere Geçiş Sistemi’nde başarı gösteren; %1’lik dilimdeki Kahramanmaraşlı öğrencilerimize 10 bin TL, %1 – 2’lik dilimdeki öğrencilerimize 7 bin 500 TL, %2 – 3’lük dilimdeki öğrencilerimize de 5 bin TL maddi destek sağlayacağız. Yine 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda göğsümüzü kabartan; sıralamada ilk bin içerisindeki öğrencilerimize 10 bin TL, 1.001 – 5.000 arasındaki öğrencilerimize 7 bin 500 TL, 5.001 – 10.000 arasındaki öğrencilerimize ise 5 bin TL tek seferlik eğitim desteği vereceğiz. Öğrencilerimize sağladığımız bu desteklerimizin yaklaşık maliyeti 6 Milyon TL. Başvurular, Büyükşehir Belediyemizin internet adresinden çevrimiçi yapılabiliyor” diye konuştu.

“Gençlerimize Desteklerimizi Artırarak Sürdüreceğiz”

Öğrencilere sağlanan desteklerin artarak devam edeceği ve bir gelenek haline geleceğini belirten Başkan Görgel, “Bu destekler maddi katkıların yanı sıra gençlerimizin geleceğini inşa ederken yanında olduğumuzun da bir göstergesi. Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim alanında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla gençlerimizin daha donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunmayı sürdüreceğiz. Belediyemizin imkânları ölçüsünde gelecek yıllarda da başarıyı ödüllendiren bu sistemi bir gelenek haline getirip gençlerimize katkı sağlamaya devam edeceğiz” cümlelerini kaydetti.