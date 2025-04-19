Onikişubat ilçe merkezinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelen Başkan Görgel, vatandaşların yaşam konforunun artırılması için 11 ilçede yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen programda Onikişubat kırsalındaki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şimdi de ilçe merkezinde görev yapan muhtarlarla buluştu. Şairler Tepesi’nde düzenlenen programda; Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç ve KASKİ Genel Müdürü Necati Çalık da yer aldı. Başkan Görgel, beraberindeki heyetle muhtarların taleplerini dinleyerek tek tek not aldı ve çözüm önerileri üzerine istişarede bulundu.

“Muhtarlarımız, Vatandaşlarımızın Sesi Oluyor”

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, muhtarlarla yapılan iş birliğinin önemine vurgu yaparak, “Her fırsatta muhtarlarımızla bir araya gelmeye, mahallelerimize dair istişarede bulunmaya gayret ediyoruz. Çünkü muhtarlarımız, vatandaşımızla aramızdaki en önemli köprü. Biz, muhtarlarımızdan gelen talepleri de dikkate alarak, vatandaşlarımızı daha konforlu koşullarda yaşatmanın gayreti içerisindeyiz. Bu, bizim en büyük amaçlarımızdan bir tanesi” dedi.