Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallelerin ihtiyaçlarının tespiti ve çözüm yollarının istişare edilmesi amacıyla düzenlenen Muhtarlar Buluşması, bu kez Onikişubat ilçesinde görev yapan muhtarların katılımıyla gerçekleştirildi.

Şairler Tepesi’nde düzenlenen programa yoğun katılım sağlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç ve KASKİ Genel Müdürü Necati Çalık, mahalle muhtarlarıyla görüşerek mahallelerde yaşanan sorunlar, talepler ve öncelikli ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Onikişubat, nüfusumuzun yaklaşık yarısına ev sahipliği yapan bir ilçemiz. Hem ilçe merkezinin hem de kırsal mahallelerimizin gelişimi için yoğun mesai harcıyoruz. Hemşehrilerimize ulaşmamıza vesile olan muhtarlarımızı da çok önemsiyoruz. Onların mahallelerindeki sorunları doğrudan bizlere aktarması, hizmet kalitemizin artmasında büyük rol oynuyor. Bu nedenle periyodik olarak bir araya gelmeyi planlıyoruz. Hedefimiz, her ilçemizde olduğu gibi Onikişubat’ta da hizmetlerin etkinlik ve sürdürülebilirliğini artırmak” ifadelerini kullandı.

Program kapsamında, Büyükşehir Belediyesinin Onikişubat özelinde gerçekleştirdiği ve planladığı yatırımlar hakkında da bilgi verildi.

Özellikle altyapı, ulaşım, içmesuyu, sosyal donatılar ve çevre düzenlemeleri gibi alanlarda hayata geçirilecek projeler, muhtarların görüşleri doğrultusunda şekillendirildi.

Muhtarların ilettiği taleplerin titizlikle not alındığı programda, sorunların çözümü için oluşturulacak yol haritası da değerlendirildi.