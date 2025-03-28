İftar programına Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç ve Onikişubat Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Onur Gürbüz de katılarak vatandaşlarla birlikte oruç açtı.

Programda masaları tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Fırat Görgel, Ramazan aylarını tebrik ederek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

İftar Programı sonrası Aksu Haber’e değerlendirmelerde bulunan Başkan Görgel, şunları söyledi.

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlıklarımız ve yerel yönetimlerimizle birlikte şehrimizi çok daha iyi noktalara taşıyoruz. Her geçen gün daha gelişmiş bir Kahramanmaraş için yeni bir adım daha atıyoruz. Onikişubat, en güzide ilçelerimizin başında geliyor. Nüfusumuzun yaklaşık yarısının yaşadığı bu ilçemizi, hayata geçireceğimiz projelerle daha yaşanabilir ve modern bir hale getireceğiz” dedi.

Ramazan ayının bereketini vatandaşlarla paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Görgel, “Hamdolsun bu yıl Ramazan ayının bereketinden hep birlikte istifade etme fırsatı yakaladık. İlçelerimizde kurduğumuz iftar sofralarında hemşehrilerimizle bir araya geliyor, birlikte oruçlarımızı açıyoruz. Bugün de Onikişubat ilçemizde hep birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.