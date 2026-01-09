Proje; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) iş birliğiyle hayata geçirildi.

Lansman programına katılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, katılımcılara hitap ederek Kahraman Kadın Akademisi’nin yalnızca bir eğitim projesi olmadığını, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü bir şekilde yer almasını amaçlayan kapsamlı bir vizyon sunduğunu ifade etti.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahraman Kadın Akademisi’nin yalnızca bir eğitim projesi değil, aynı zamanda güçlü bir toplumsal vizyonun ürünü olduğunu vurguladı. Başkan Görgel, “Bugün burada; Kahramanmaraş kadınının yeniden ayağa kalkışının, yeniden üretiminin ve yeniden umut oluşunun güçlü bir nişanesini hep birlikte hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Kahraman Kadın Akademisi dediğimizde, bu isim tesadüf değildir. Bu topraklarda kahramanlık; yalnızca cephede değil, hayatın tam ortasında, evladını büyüten, emeğini üreten, şehrini ayakta tutan kadının yüreğinde yazılır” diye konuştu.

“Türkiye’de İlk Kez Bütüncül Bir Kadın Akademisi Modeli”

Projenin vizyonuna değinen Başkan Görgel, Kahraman Kadın Akademisi’nin Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıdığını vurguladı. Görgel, “Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak, KADEM ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu projeyle; Türkiye’de ilk kez kadınlara yönelik eğitim, girişimcilik, e-ticaret ve sosyal etkileşimi tek çatı altında buluşturan bütüncül bir vizyonu ortaya koyuyoruz. Bu akademi; kadını yalnızca desteklenen bir birey olarak değil, üreten, yöneten, karar veren ve geleceği inşa eden bir özne olarak ele alan güçlü bir anlayışın adıdır” dedi.

“İnsanı, Emeği ve Onuru Merkeze Alan Bir Dijital Akademi”

Akademinin yapısına ve sunduğu imkânlara değinen Başkan Görgel, “Bugün hayata geçirdiğimiz bu dijital akademi; insanı, emeği ve onuru merkeze alan bir yeniden dirilişi temsil etmektedir. Kadın Girişimcilik Akademisi ile kadınlarımızı üretime ve ekonomiye dahil ediyor, Anne Çocuk Akademisi ile sağlıklı nesillerin temelini atıyoruz. Online satış ve pazar yeri modülüyle kadın emeğini aracısız, güvenli ve sürdürülebilir gelirle buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bilgiyle Donanan Kadın, Toplumun Kaderini Değiştirir”

Konuşmasında eğitim ve dijitalleşmenin önemine vurgu yapan Başkan Görgel, “Dijital eğitim ve kişisel gelişim içerikleriyle kadınlarımızın bilgiye her an ulaşmasını sağlıyoruz. Bu sistem; kadınlarımızın evinden, mahallesinden kopmadan dijital dünyada güçlü bir yer edinmesini mümkün kılmaktadır. Biz inanıyoruz ki; bilgiyle donanan kadın güçlüdür, üreten kadın özgüvenlidir, özgüvenli kadın ise toplumun kaderini değiştirir” dedi.

“Milli ve Manevi Değerlerle Yoğrulmuş Bir Anlayış”

Konuşmasının sonunda projeye destek veren paydaşlara teşekkür eden Başkan Fırat Görgel, “Kahraman Kadın Akademisi; milli ve manevi değerlerimizle yoğrulmuş, ahlakı merkeze alan, kadını koruyan, güçlendiren ve yücelten bir anlayışın eseridir. Bu yolda bizlerle omuz omuza yürüyen tüm paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyor, hayata geçirdiğimiz Kahraman Kadın Akademisi’nin hayırlı olmasını diliyorum” cümlelerini kaydetti.

Programda yapılan değerlendirmelerde, kadınların güçlenmesinin sadece bireysel değil toplumsal bir kazanım olduğuna dikkat çekilirken, Kahraman Kadın Akademisi’nin Kahramanmaraş’ta kadın odaklı örnek bir model olarak hayata geçirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.