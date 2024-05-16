Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel Göreve Geldiği Günden İtibaren Kahramanmaraş’ın Sorunlarını Her Mecrada Dile Getirerek Bu Sorunlara Çözüm Bulma Yolunda Büyük Adımlar Atmaya Devam Ediyor.

Bu Kapsamda Başkan Görgel Ankara-Kahramanmaraş Arasında Adeta Mekik Dokuyarak İlgili Bütün Bakanlarla Görüşmelerini Kesintisiz Olarak Sürdürüyor.

Alt Ve Üst Yapıda Birçok Eksiklerin Mevcut Olduğu Şehir İçin Başkan Görgel Ankara Da Bakanlıkları Ziyaret Ederek Bakanlar Ve Yetkililerle İstişare Toplantıları Yaptı.

Toplantılarla İlgili Açıklamalarda Bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel Kahraman Şehir İçin Gece Gündüz Demeden Çalışmaya Devam Edeceklerini İfade Etti.