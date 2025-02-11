Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kapsamında etkinlikler düzenleniyor.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, eski valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Buradaki törenin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibi tarafından Uzunoluk Caddesi'nde Sütçü İmam olayı canlandırıldı, katılımcılara süt ikramında bulunuldu.

Burada Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel Bizlere miras bırakılan bu vatanı, şehitlerimizin emaneti olan toprakları korumak ve her alanda geliştirmek en önemli hedefimizdir. Dedi.