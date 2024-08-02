LGS’de dereceye giren öğrencilerle bir araya gelen Başkan Görgel, “Gençlerimiz bu başarıyı elde ederken gerçekten çok zor yollardan geçti. Diğer şehirlerdeki rakiplerinden çok farklı hikâyeleri var. Ancak yavrularımız kişisel gelişimlerini sağlamak, Kahramanmaraş’ımıza ve ülkemize çok büyük katkılar sunmak için motivasyonundan taviz vermeyerek çalışmaya devam etti. Aydınlık yarınlarımızın teminatı yavrularımıza başarı dolu sağlıklı ömürler diliyorum” dedi.

Eğitim öğretime çok büyük önem veren ve desteklerini artırarak sürdüren, daima gençlerle bir araya gelerek sohbet eden ve taleplerini dinleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul idarecileri ve velilerin de katılımıyla Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen programda Başkan Fırat Görgel, 11 ilçeden gelen 68 öğrenciyle tek tek ilgilendi. Öğrencilerle sohbet ederek başarılarından dolayı kutlayan Başkan Görgel, çeşitli hediyeler takdim ederek gençlere başarı dileklerini iletti.

Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman şunları söyledi, “Öncelikle davetimize icabet eden tüm öğrencilerimize ve kıymetli velilerimize teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte öğrencilerimize yönelik çok ciddi projeler gerçekleştirdik. Daima öğrencilerimizin yanında olduk. Asrın felaketi gibi çok büyük bir olaya rağmen öğrencilerimiz de azim ve kararlılığından hiçbir şey kaybetmedi. Çok büyük acılar yaşamalarına rağmen dur durak bilmeden derslerine çalıştılar. Bugün de şehrimizi ve bizleri gururlandıran 68 öğrencimizle bir aradayız. Tüm öğrencilerimize başarılarla dolu bir hayat diliyorum. Eğitime vermiş olduğu büyük önem ve destekleri için Fırat Görgel Başkanımız başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise şu ifadelere yer verdi.

“Bugün burada birbirinden kıymetli, şehrimiz ve bizler için gurur kaynağı olan değerli gençlerimiz ve onların bu başarısında çok büyük emeği olan aileleri ve yine onları anne baba şefkatiyle geleceğe hazırlayan çok değerli eğitimcilerimizle bir arada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Gençlerimiz bu başarıyı elde ederken gerçekten çok zor yollardan geçti. Diğer şehirlerdeki rakiplerinden çok farklı hikâyeleri var. Hep birlikte asrın felaketiyle karşı karşıya kaldık, çok büyük acılar yaşadık. Bu süreçten en çok da çocuklarımız etkilendi. Ancak yavrularımız kişisel gelişimlerini sağlamak, Kahramanmaraş’ımıza ve ülkemize çok büyük katkılar sunmak için motivasyonundan taviz vermeyerek çalışmaya devam etti” ifadelerini kullandı.

Tüm öğrencilere başarılarla dolu sağlıklı ömürler dileyen Başkan Fırat Görgel, “Hayat dikensiz gül bahçesinden ibaret değil elbet. Bundan sonra da hepimiz çok farklı zorluklarla karşı karşıya kalacağız. Ancak geleceğimizin teminatı yavrularımızın azim ve kararlılıkla bu zorlukların üstesinden geleceğine inancımız tam. Bu şehrin idarecileri olarak bizler de daima sizlerin yanında olacağız. Bizler çok büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Hep birlikte kendimize yakışan bir duruşla hayatımızı sürdüreceğiz. Ben inanıyorum ki buradaki yavrularımız, Türkiye’nin gelişim yolculuğunda çok önemli bir rol alacak. Türkiye artık kendi kabuklarını aşmış, çok farklı bir yolculuğa çıkan bir ülke. Bu süreçte geleceğimizin teminatı yavrularımızın katkıları çok değerli. Bugün programımıza katılan herkese teşekkür ediyor, aydınlık yarınlarımızın teminatı olan yavrularımıza başarı dolu sağlıklı ömürler diliyorum” cümlelerini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel Program sonrası Aksu Haber’e değerlendirmelerde bulundu.