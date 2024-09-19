Tünelde meydana gelen beton blok deformasyonları nedeniyle trafiğe kapanan alanda çalışmalar hızla devam ederken, Başkan Görgel, sahada görev yapan ekiplerden son durumla ilgili bilgi aldı.

Başkan Görgel, “Karayolları Genel Müdürlüğümüze bağlı ekipler, Âşık Mahzuni Şerif Tünellerinde yoğun gayretini sürdürüyor. Bizler de tünellerde incelemelerde bulunarak ekiplerden son duruma ilişkin bilgiler aldık. Sondajlar yapıldı, proje hazırlanıyor. İnşallah proje hızlı bir şekilde tamamlanarak tüneller tekrar ulaşıma açılacak” ifadelerini kullandı. Görgel, bu sürecin hızlandırılması adına personelin özveriyle çalışmasını ve devamlılığının sağlanması adına çalışmaların süreceğini vurgulamış oldu.

Editör: Yunus Firdevsoğlu