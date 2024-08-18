Kahramanmaraş’ın her alanda gelişimi için gece gündüz demeden durmaksızın çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kentin spor alanındaki gelişimine de büyük önem veriyor.

Başkan Görgel, şehrin spor altyapısını güçlendirmek ve gençlere daha fazla spor imkânı sunmak bu anlama birçok projeyi hayata geçiriyor.

Bu Kapsamda katıldığı bir basın toplantısında gazetecilerin soruları üzerine Başkan Görgel kentin futbol takımlarına verilen destekler hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Görgel açıklamalarında 1920 Maraş Spor ve Akedaş İstiklalspor’a birçok alanda destek verdiklerini belirterek desteklerini sürdürmeye gayret ettiklerinin altını çizdi.