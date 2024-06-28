Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında Başkan Fırat Görgel öncülüğünde tüm alanlarda yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; Afşin, Ekinözü, Elbistan, Göksun ve Nurhak’ın uzun yıllardır süregelen katı atık bertaraf sorununu çözüme kavuşturacak projede önemli bir eşiği daha atladı.

Frit 2 kapsamında %95 hibe ile kuzey ilçelere kazandırılacak Entegre Katı Atık Tesisi projesinde imzalar atıldı.

Büyükşehir Belediyesinde Başkan Fırat Görgel ve yüklenici firma arasında yapılan imza töreniyle projenin yapım aşaması başladı. 635 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilecek projeyle, kuzey ilçelerin katı atık sorunu çözüme kavuşacak.