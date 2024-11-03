Anadolu mutfağının seçkin lezzetleri, yılların ustası Biral Şef'in sunumuyla "Lezzet Kervanı" programında Ülke TV izleyicisiyle buluşuyor. Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürel tatlarının tanıtıldığı bu haftaki bölümde, çekimler Şairler Tepesi'nde gerçekleştirildi. Programa, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de konuk oldu. Başkan Görgel, şehrin yeniden imar çalışmalarına değinirken, Kahramanmaraş'ın Osmanlı saray mutfağına dayanan eşsiz lezzetleri hakkında bilgi verdi.

Programın devamında, tertemiz havası ve eşsiz manzarasıyla ünlü Başkonuş Yaylası’nda çekimler yapıldı. Mert Yatalakoğlu, burada turşu yapımının püf noktalarını izleyicilerle paylaştı. Gençlere kültürel mirası aktarmayı hedefleyen Lezzet Kervanı, hem Anadolu mutfağını tanıtarak hem de bu lezzetleri yaşatarak izleyicilere unutulmaz bir gastronomi yolculuğu sunuyor.