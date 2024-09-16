Şampiyonaya katılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, güreşin Kahramanmaraş kültüründeki yerini vurgulayarak, “Güreş, bizim için çok özel bir öneme sahip. Kahramanmaraş’ın kültüründe, özünde ve adetlerinde çok önemli bir yeri var. Kahramanlık duygumuzu yeşil sahalarda gösterme fırsatı buluyoruz,” dedi.

Organizasyon, hem sporcular hem de izleyiciler için büyük bir coşkuya sahne olurken, şampiyona boyunca güreş severler heyecan dolu mücadelelere tanık oldu.

Editör: Yunus Firdevsoğlu