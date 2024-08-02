Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Kentsel Tasarım Projesi kapsamında şehir merkezinde 4 binin üzerinde kalıcı konut ve iş yerinin inşası sürüyor. Başkan Görgel, “Projelerin tamamlanmasıyla birlikte Kahramanmaraş’ımız sadece bölgenin değil ülkemizin önde gelen şehirlerinden biri olacak” dedi.

Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalar hızla sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca şehir merkezinde yürütülen Kentsel Tasarım Projesinde de önemli aşama kat edildi. Alt ve üstyapısıyla yeni Kahramanmaraş’ın modernizasyon hamlesi büyük bir heyecan, umut ve hızla ilerliyor. TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle; Hükümet Bulvarı, Zübeyde Hanım Bulvarı, Trabzon Caddesi, Cahit Zarifoğlu Caddesi ve Ebrar Sitesi’nin bulunduğu alanda kalıcı konut ve iş yerleri hızlı ve güvenli bir şekilde yükseliyor. Azerbaycan Devleti tarafından Hayrullah Mahallesi’nde inşa edilen modern bloklar ve yaşam alanlarıyla şehre yeni bir soluk getiriliyor. Azerbaycan Mahallesi içerisinde yer alan Haydar Aliyev İlkokulu’nun inşasında da sona gelindi. Okulun yeni eğitim döneminde faaliyete geçmesi hedefleniyor. Kentsel Tasarım Projesi kapsamında şehir merkezine toplam 17 bin konut ve iş yeri kazandırılması planlanırken 4 binin üzerinde yaşam alanının inşası sürüyor.

“Kahramanmaraş, Ülkemizin Gözde Şehirlerinden Olacak”

Yeni Kahramanmaraş’ın hızlı ve güvenli bir şekilde yükseldiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde Bakanlıklarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte gayretimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Kalıcı konut ve köy evlerinin inşası büyük bir hızla devam ediyor. Kahramanmaraş’ımızda 17 binin üzerinde kalıcı konut tamamlanarak hap sahiplerine teslim edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca şehir merkezinde başlatılan Kentsel Tasarım Projesinde de önemli aşama kat edildi. Konutların bir kısmı teslim aşamasına geldi. Şehrimiz sadece konut ve iş yerleriyle değil aynı zamanda alt ve üstyapısı, yeşil alanları, sağlık kompleksleri, eğitim yuvaları ve modern ulaşım ağıyla da önemli bir gelişim gösterecek. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte Kahramanmaraş’ımız sadece bölgenin değil ülkemizin önde gelen şehirlerinden biri olacak” ifadelerini kullandı.