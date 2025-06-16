Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğiyle Babalar Günü dolayısıyla anlamlı bir program düzenlendi.

Şehit babaları ve gaziler için gerçekleştirilen programda duygu dolu anlar yaşandı.

Çamlıca Restoran’da gerçekleştirilen programa; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli katıldı.

Katılımcıların Babalar Günü’nü tek tek kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehit babaları ve gazilerle yakından ilgilenerek sohbet etti.

“Şehit Babalarımız Evlatlarını Sancağa Emanet Etti”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada bu aziz vatanın bağımsızlığı için canlarını hiçe sayan evlatların geride bıraktığı en büyük kahramanlarla, onların babalarıyla ve kahraman gazilerimizle bir arada olmanın onurunu yaşıyoruz. Şehit babaları, bu vatanın en ağır imtihanına sabırla cevap vermiş yüreklerdir. Evladını toprağa değil, sancağa emanet etmiştir her biri. Bu kolay bir yük değildir. Ama biliyoruz ki onlar, o yüce mertebeye ulaşan evlatlarıyla birlikte milletin gönlünde ebedî bir iz bıraktı” cümlelerini kaydetti.

“Gazilerimiz Milletimizin Onur Nişanesidir”

Konuşmasında gazilerin fedakârlıklarına da değinen Başkan Görgel, “Gazilerimiz de bu milletin onur nişanesi. Ay yıldızlı bayrak için, ezan dinmesin diye, vatan bölünmesin diye bedenini siper eden kahramanlarımız. Gazilerimizin gösterdiği fedakârlık, sadece cephede değil; hayatın her anında karşımıza çıkan büyük bir direnişin, sabrın ve inancın göstergesidir. Bu vesileyle, bize bu topraklarda başımız dik, alnımız açık yaşamayı sağlayan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm babaların Babalar Günü’nü bir kez daha yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.