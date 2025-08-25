Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’nı ziyaret ederek stantları gezdi. Fuara katılan esnaflarla yakından ilgilenen Başkan Görgel, vatandaşlarla da sohbet ederek taleplerini dinledi.

Fuarda sergilenen yöresel ürünler, el sanatları ve farklı sektörlerden stantları inceleyen Görgel, esnafa hayırlı kazançlar temennisinde bulundu. Vatandaşlarla samimi bir şekilde sohbet eden Görgel, Kahramanmaraşlıların fuara gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Fuar, Şehrin Sosyal ve Ekonomik Hayatına Katkı Sağlıyor”

Aksu Haber mikrofonlarına özel değerlendirmelerde bulunan Başkan Görgel, fuarın önemine vurgu yaptı: “Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, hem şehrimizin tanıtımına hem de ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Esnafımızın ürünlerini tanıtmasına, vatandaşlarımızın da keyifli vakit geçirmesine vesile oluyor. Bu tür organizasyonların artarak devam etmesi şehrimizin sosyal ve kültürel hayatını daha da zenginleştirecektir.”

Başkan Görgel, Kahramanmaraş’ın fuarcılık alanında da önemli bir marka şehir olma yolunda ilerlediğini belirtti.