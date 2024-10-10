AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte, Ekinözü İlçe Başkanı Mesut Çiçek, KASKİ Genel Müdürü Necati Çalık ve diğer bürokratlarla birlikte gerçekleştirilen programda, ilk olarak mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarların taleplerini dinleyen Başkan Görgel, ardından AK Parti Ekinözü İlçe Başkanlığı, Kaymakamlık ve Belediye ile değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretlerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Görgel, “Ekinözü’nün yeniden ayağa kalkması için yoğun çaba harcıyoruz. Görevdeki 5 ayda Ekinözü’ne 30 Milyon TL’lik alt ve üstyapı yatırımı kazandırdık. Aşağı İçmeler bölgesinin rezerv alana alınması için çalışmalarımız sürüyor. İnşallah burayı turizm merkezi haline getireceğiz” dedi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu