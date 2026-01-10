🚍 Araç Filosu 144 Yeni Araçla Güçlendirildi

Belediyenin hizmet kapasitesini artırmak amacıyla araç filosuna 144 yeni araç kazandırıldığını belirten Başkan Görgel, bu araçların toplu taşımadan altyapı çalışmalarına, karla mücadeleden üstyapı hizmetlerine kadar geniş bir alanda aktif olarak kullanıldığını söyledi.

💧 Altyapıya 20 Milyar TL’yi Aşan Dev Yatırım

Göreve geldiklerinde ciddi altyapı sorunlarıyla karşılaştıklarını ifade eden Görgel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle Türkiye’nin en büyük altyapı şantiyelerinden birinin Kahramanmaraş’ta kurulduğunu açıkladı.

Toplamda 2 bin 300 kilometre altyapı hattı, 40 içme suyu deposu ve 6 arıtma tesisi inşa ediliyor. Bu yatırımlarla su kayıp oranının yüzde 80’lerden yüzde 20’lere düşürülmesi hedefleniyor.

🛣️ Ulaşıma 3 Milyar TL’lik Yatırım

Ulaşım alanında bugüne kadar 3 milyar TL’lik yol yatırımı yapıldığını vurgulayan Başkan Görgel, altyapısı tamamlanan ana arterlerin sıcak asfaltla yenileneceğini, yürüyüş yolları ve aydınlatmalarla yeni prestij caddeler oluşturulacağını belirtti.

Depremde hasar gören Göksun ve Elbistan terminalleri yenilenirken, Afşin, Türkoğlu ve Andırın için de yeni otogar projeleri hazırlandı.

🚦 Çevre Yolları, Kavşaklar ve Tramvay Projesi

Kuzey Çevre Yolu’nun ihalesinin tamamlandığını, Güney Çevre Yolu’nun ise proje aşamasına geçtiğini açıklayan Görgel, Sanayi ve Karacasu kavşaklarında çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Ayrıca 24 kilometrelik, 27 duraklı tramvay master planının tamamlanarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na sunulduğu belirtildi.

🌱 Çevre ve Enerji Yatırımları Öne Çıkıyor

Kuzey ilçelere hizmet verecek Entegre Katı Atık Tesisi ve Enkaz Atıkları Geri Kazanım Tesisinin faaliyete geçtiğini aktaran Görgel, Pazarcık’ta kurulan Güneş Enerji Santrali ve karbon yutak alanlarıyla çevreci projelere ağırlık verildiğini söyledi.

🤝 Sosyal Destekler ve Üreticiye Katkı

Son 21 ayda üreticilere 100 milyon TL’yi aşan destek, vatandaşlara ise 600 milyon TL’nin üzerinde sosyal yardım sağlandığını ifade eden Başkan Görgel, sosyal belediyecilik anlayışının güçlenerek süreceğini vurguladı.

🏟️ Spor, Kültür ve Tarihi Miras Vurgusu

Kahramanmaraş Stadyumu’nun yapımının sürdüğünü, aynı alana 5 bin kişilik spor salonu ve olimpik yüzme havuzu kazandırılacağını belirten Görgel; 15 Temmuz Millet Bahçesi’nin spor vadisine dönüştürüldüğünü söyledi.

UNESCO tarafından “Türkiye’nin ilk Edebiyat Şehri” olarak tescillenen Kahramanmaraş’ta Kapalı Çarşı, Ulu Camii, Kale ve tarihi köprülerde restorasyon çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Program, Başkan Fırat Görgel ve Vali Mükerrem Ünlüer’in basın mensuplarının sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.