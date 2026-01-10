Şairler Tepesi’nde düzenlenen programda konuşan Başkan Görgel, gazetecilerin gününü kutlayarak şehir genelinde yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Basının toplum için hayati bir görev üstlendiğini vurgulayan Başkan Görgel, doğru ve tarafsız haberciliğin hem yerel yönetimlerin çalışmalarının kamuoyuna aktarılmasında hem de toplumsal bilincin oluşmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

Kahramanmaraş’ın yeniden yapılanma sürecinde basın mensuplarının sorumluluğunun daha da arttığını belirten Görgel, “Şehrimizin yaşadığı her süreci kamuoyuna aktaran, vatandaş ile kurumlar arasında köprü olan basın emekçilerimize teşekkür ediyorum” dedi.



Konuşmasında Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde sürdürülen altyapı, üstyapı, sosyal ve kültürel projelere de değinen Başkan Görgel, göreve geldikleri günden bu yana geçen 21 aylık süreçte önemli projelere imza attıklarını belirtti.

Program, karşılıklı sohbet ve iyi dileklerin ardından sona erdi.