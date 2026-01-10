Görgel, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Y.M Al-yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli çocuğun sağlık durumu kötüleşiyor" başlıklı fotoğrafını seçen Görgel, "Haber" kategorisinde ise Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi" fotoğrafını oyladı.

Görgel, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" ve Gerald Anderson'ın "Her şeye rağmen" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Görgel, Anadolu Ajansının "Yılın Kareleri" oylamasının artık herkes için nitelikli bir alan haline geldiğini, bu yıl seçkilerde yer alan "Gazze: Açlık" kategorisinden çok etkilendiğini, karelerin yaşanan zulüm ve acının ne denli derin olduğunu net bir şekilde gösterdiğini vurguladı.

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.