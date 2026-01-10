Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 2025-2026 sezonunun ikinci yarısı Kahramanmaraş’ta büyük bir heyecana sahne oldu. Ligin güçlü ekiplerinden Aliağa Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelen Kahramanmaraş İstiklalspor, sahadan 2-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.

İlk Yarıda Denge Hakimdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 13.00’te başlayan karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de kontrollü bir oyun sergiledi. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk 45 dakikada her iki takım da net gol pozisyonları üretmekte zorlandı ve devre golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kemal Rüzgar Sahneye Çıktı

İkinci yarıyla birlikte oyunun temposu yükselirken, maçın kaderini belirleyen isim Kemal Rüzgar oldu. Dakikalar 68’i gösterdiğinde ceza sahası içinde buluştuğu topu ağlara gönderen Rüzgar, İstiklalspor’u 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından ev sahibi ekip oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.

Son Sözü Yine Rüzgar Söyledi

Beraberlik için yüklenen Aliağa FK, Kahramanmaraş savunmasını aşmayı başaramadı. Maçın uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Kemal Rüzgar, 94. dakikada attığı golle skoru 2-0’a taşıdı ve karşılaşmanın sonucunu ilan etti.

Puan ve Moral Kazancı

Bu galibiyetle Kahramanmaraş İstiklalspor, ligde puanını artırarak üst sıralar için önemli bir avantaj elde etti. Taraftarlar, hem galibiyet hem de Kemal Rüzgar’ın performansıyla büyük sevinç yaşadı. Aliağa FK ise zorlu deplasmandan puansız ayrıldı.