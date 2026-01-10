Basının doğru, tarafsız ve sorumlu haberciliğinin şehirlerin gelişimi açısından hayati rol oynadığını vurgulayan Ünlüer, kamuoyuna aktarılan her doğru bilginin kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sunduğunu söyledi.

84 Bin Bağımsız Birimde Sona Yaklaşıldı

İl genelinde yaklaşık 84 bin bağımsız birimin inşasında sona yaklaşıldığını belirten Vali Ünlüer, önümüzdeki 1–2 ay içinde Doğukent ve Güneşevler bölgelerinde yerleşimlerin başlayacağını açıkladı. Bu sürecin ardından konteyner kentlerin tamamen kaldırılmasının hedeflendiğini ifade eden Ünlüer, yılın ilk yarısında konteyner kentler ve konteyner iş yerlerinin tamamen tasfiye edilmesini amaçladıklarını kaydetti.

Basına Süreçte Destek Çağrısı

Yeniden yapılanma sürecinde tüm paydaşlarla kapsamlı istişareler yürütüldüğünü belirten Ünlüer, basın mensuplarından da bu sürece destek vermelerini istedi. Konteyner iş yerlerinde faaliyet gösteren esnafın da anlayış göstereceğine inandığını dile getirdi.

Kamu Hizmetleri ve Gelecek Hedefleri Değerlendirildi

Programda ayrıca Kahramanmaraş’ta yürütülen kamu hizmetleri, devam eden ve planlanan projeler ile önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ele alındı. İlin sosyal, ekonomik ve fiziki gelişimine yönelik çalışmalar değerlendirilirken, hizmetlerin etkinliği ve sürdürülebilirliği üzerinde duruldu.

Karşılıklı İstişare Vurgusu

Basın mensuplarının görüş ve taleplerinin dinlendiği toplantıda, karşılıklı anlayış ve iş birliğinin artırılmasının kentin her alanda gelişimine önemli katkı sağlayacağı ifade edildi. Program, görüş alışverişinin ardından sona erdi.