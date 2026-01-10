10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, basın mensuplarının gününü kutlayarak, görev süresi boyunca basınla güçlü, sağlıklı ve yapıcı ilişkiler kurmaya büyük önem verdiklerini ifade etti.

“Eleştirileri Dikkatle Takip Ediyoruz”

Basın mensuplarına emekleri için teşekkür eden Vali Ünlüer, kamuoyuna yansıyan olumlu ya da olumsuz tüm değerlendirmeleri titizlikle takip ettiklerini belirtti. Eleştirilerden faydalanarak eksiklikleri gidermeye çalıştıklarını dile getiren Ünlüer, her konuya anında dönüş yapılamasa da iletilen tüm hususların ilgili birimlerce değerlendirildiğini ve gerekli adımların atıldığını ifade etti.

Deprem Sonrası Yeniden İnşa Süreci

Kahramanmaraş’ın deprem sonrası zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Vali Ünlüer, yaşayan bir şehrin yeniden inşa edilmesinin büyük bir özveri ve hassasiyet gerektirdiğini söyledi. Vatandaşların şehri terk etmeden gösterdiği sabır ve anlayış için teşekkür eden Ünlüer, özellikle altyapı çalışmalarının bu süreçte büyük önem taşıdığını vurguladı.

Vali Ünlüer, konuşmasının sonunda 10 Ocak’ın hem Çalışan Gazeteciler Günü hem de İdareciler Günü olduğunu hatırlatarak, her iki kesimin de gününü kutladı.