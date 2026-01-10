Edinilen bilgilere göre, 08 Ocak 2026 tarihinde Kahramanmaraş KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, farklı markalara ait 11 adet cep telefonu ele geçirildi.

Aynı tarihte Elbistan KOM Büro Amirliği ekiplerince yapılan ayrı bir çalışmada ise,

7 bin 320 dal içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron sigara,

1.600 dal boş makaron ve

90 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında ele geçirilen ürünlere el konulurken, olaylarla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheli şahıs, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli mercilere sevk edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.