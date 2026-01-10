Merkez Artuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden 3 Ocak'ta ayrılan M.A'nın eve dönmemesi üzerine ailesi, İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu.

M.A'nın bulunması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.

Abla Gurbet A, 3 Ocak'ta evden ayrılan kız kardeşinden bir daha haber alamadıklarını söyledi.

Tüm aramalara rağmen kardeşinde ulaşamadıklarını dile getiren Ayhan, "Kardeşim sabah evden çıktı. Evden de hiçbir şey götürmemiş. En kısa zamanda bulunmasını, görenlerin duyanların bizimle ya da ekiplerle iletişime geçmesini istiyoruz." dedi.