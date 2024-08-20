Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde şehirde sporu yaygınlaştırmak ve Kahramanmaraş’ı bir spor şehri haline getirmek için yatırımlarını kesintisiz sürdürüyor. Bu sene 3. Lig’de mücadele edecek AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor ve Kahramanmaraşspor’a bir destek de Büyükşehir Belediyesinden geldi. Mevcut tesisleri depremde kullanılamayacak hale gelen her iki spor kulübüne de yeni tesisler kazandırılıyor. AKEDAŞ İstiklal Spor’a Kılavuzlu Millet Bahçesi’nde bir tesis oluşturulurken, Büyükşehir Belediyesinin spor tesislerinin de tadilatı gerçekleştirilerek Kahramanmaraşspor’un hizmetine sunulacak.

Kulüplerimize Desteklerimizi Artırarak Sürdürüyoruz

Şehirde sporu yaygınlaştırmak için yoğun gayret gösterildiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin tüm değerlerine sahip çıkmaya gayret ediyoruz. Kahramanmaraşspor ve İstiklal Spor da şehrimizin önemli 2 değeri. Bu sene her iki takımımız da 3’üncü Lig’de mücadele edecek. İstiklal Spor’umuza; Sayın Valimiz, Milletvekillerimiz ve iş insanlarımızın yer aldığı toplantıda büyük bir destek sağladık. Sağ olsun yönetim kurulu da çok güzel bir takım kurdu. 6 Şubat depremlerinde tesisleri hasar alan İstiklal Spor’umuza Büyükşehir Belediyesi olarak yeni bir kamp merkezi oluşturuyoruz. Aynı zamanda Üniversite sahanımızı da Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle 3’üncü lig maçlarının oynanabileceği bir hale getiriyoruz. İstiklal Spor’umuz müsabakalarını orada oynayacak. Kahramanmaraşspor’umuz da konaklama noktasında sorun yaşıyordu. Büyükşehir Belediyesi olarak bu sorunu da çözüme kavuşturuyoruz. İnşallah spor tesisimizin tüm tadilatlarını yaparak kulübümüzün hizmetine sunacağız. Her iki kulübümüze de gücümüz yettiğince kaynak üretmeye ve onları desteklemeye devam ediyoruz” cümlelerini kaydetti.