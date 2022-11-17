Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Afşin Belediyesi ve Afşinbey Konut Yapı Kooperatifi tarafından düzenlenen tapu teslim törenine katıldı. Afşin Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen programda AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hakan Dereli, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Safi, Afşinbey Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Taşkale, oda ve kooperatif başkanları ile tapu sahipleri de yer aldı. Afşin’de 40 yıl önce yapımı tamamlanan Yeşilevler Konutları’nda oturan hak sahiplerine, düzenlenen törenle tapuları teslim edildi.

Hayırlı Olsun

Tapu teslim töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Neredeyse yarım asırlık süregelen bir sorunun çözümüne şahitlik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Afşin’de 40 yıllık bu sorunun çözüme kavuşması da son derece kıymetli. Hak sahiplerimizin sorunları bugün itibariyle çözüme kavuşmuş oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim bu konutlarda huzur içerisinden yaşamayı nasip etsin” ifadelerini kaydetti.