Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan’ın ardından Andırın ilçesinde de vatandaşla kucaklaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın da katıldığı “Ailemizin Çınarları Yayla Şenliği” sonrası ilçe kırsalında yaşayan vatandaşları ziyaret eden Başkan Güngör’e; Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hakan Dereli ve teşkilat mensupları da eşlik etti. Tatarlı, Emirler ve Gökgedik mahallelerini ziyaret eden Başkan Güngör, mahalle sakinleriyle sohbet etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Güngör, ev ziyaretlerinde ise vatandaşlar tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı.

Aşkla Çalışmaya Devam Ediyoruz

Andırın programını Gökgedik Mahallesi’nde noktalayan Başkan Güngör yaptığı açıklamada, “Güzel Andırın’ımızda kırsal mahallelerimizi ziyaret ettik. Son olarak Gökgedik mahallemizde hemşehrilerimizle bir araya geldik. Kırsal mahallelerimizdeki hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını, onların taleplerini dinledik. Şunu biliyoruz ki Andırın'ımızın çok önemli bir turizm potansiyeli var. Yaz aylarında da nüfusu iki üç kat artıyor. Bu kapsamda yol, su ve diğer ihtiyaçlara dair hemşehrilerimizin taleplerini bir plan dâhilinde yapacağız. Kahramanmaraş için aşkla çalışmaya devam ediyoruz” dedi