Yeni Kahramanmaraş vizyonu doğrultusunda şehrin imarı ve inşası noktasında yoğun gayretini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyaret ve temasta bulunmak üzere şehre gelen Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Viktar Rybak’ı makamında ağırladı. Depremler sonrası şehrin imarı ve inşası noktasında iş birliğiyle hayata geçirilecek projelerin istişare edildiği ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Viktar Rybak misafirimiz oldu. Depremler sonrası yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında Belarus’la ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirecek iş birliği alanları hakkında görüşme sağladık. Alt ve üstyapısı, konut ve iş yerleri, sosyal donatıları, sağlık tesisleri ve yeşil alanlarıyla yeni Kahramanmaraş’ın inşası noktasında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarımızla birlikte gayretimizi sürdürüyoruz. Nazik ziyaretleri ve destekleri için Sayın Viktar Rybak’a teşekkür ediyoruz” cümlelerini kaydetti.