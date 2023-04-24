23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen şenliklerde çocuklarla bir araya gelen Başkan Güngör, “Yavrularımızın yüzündeki o tebessüm, şehrimizi tekrar ihya ve inşa etme noktasında bizlere güç veriyor. Çocuklarımıza daha güzel bir şehir bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş Fuar Merkezi (KAFUM) ve Karacasu Geçici Konaklama Merkezi’nde düzenlenen şenliklerde miniklerle bir araya geldi. Vali Ömer Faruk Coşkun ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman’ın da yer aldığı şenliklerde Başkan Hayrettin Güngör, çeşitli eğitsel ve sportif etkinliklerle doyasıya eğlenen çocukların neşesine ortak oldu. Etkinliklerde çocuklarla yakından ilgilenen Güngör, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla KAFUM ve Karacasu Geçici Barınma Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerde geleceğimizin teminatı yavrularımızla bir araya geldik, neşelerine ortak olduk. Yavrularımızın yüzündeki o tebessüm, şehrimizi tekrar ihya ve inşa etme noktasında bizlere güç veriyor. Çocuklarımıza daha güzel bir şehir bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Türkiye’nin gelecek yüzyılının sahipleri ve şehrimizin yeniden inşasına umut olan gençlerimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bizlere bu vatan topraklarını miras bırakan tüm ecdadımızı saygı ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.