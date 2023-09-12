Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yeni sezonda 1. Lig’de mücadele edecek Kahramanmaraş Ampute Spor Kulübü Başkanı Halit Bekereci ve sporcuları makamında ağırladı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımın son durumuna ilişkin kulüp başkanı Bekereci’den bilgiler alan Başkan Hayrettin Güngör, “2’nci Lig’de gösterdikleri başarılarla namağlup olarak 1’nci Lig’e yükselen Kahramanmaraş Ampute Spor Kulübümüzün Başkanı Sayın Halit Bekereci ve sporcularımızı misafir ettik. Takımımızın son durumuna ilişkin kulüp başkanımızdan bilgiler aldık, sporcularımızla sohbet ettik. Bizler her zaman spor ve sporcunun yanındayız. Spor kulüplerimize desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz. Kahramanmaraş Ampute Spor Kulübümüzün yöneticilerine, teknik heyetine ve sporcularına yeni sezonda başarılar diliyoruz” dedi. Kulüp Başkanı Halit Bekereci de destekleri ve misafirperverlikleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.