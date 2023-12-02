Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğiyle Kahramanmaraş’ta düzenlenen ‘Deprem Bölgesi STK Eğitim ve Vaka Çalıştayı’nın kapanış programına katıldı. Sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar alanında sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesi hedefine yönelik olarak düzenlenen çalıştayın kapanış programında; Vali Mükerrem Ünlüer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut Aslan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Bakanlık, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ve STK temsilcileri de yer aldı. Konuşmaların ardından; deprem bölgesindeki tüm çalışanları temsilen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları çalışanlarına teşekkür belgesi takdim edildi.

Bir Olduk, Birlik Olduk

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bakanlığımız, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve UNICEF iş birliğiyle şehrimizde düzenlenen Deprem Bölgesi STK Eğitim ve Vaka Çalıştayı’nın kapanış programına Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Mahmut Aslan ile birlikte katıldık. Deprem sonrası hemşehrilerimizin yaralarını sarmak için cansiparane mücadele eden tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, STK’larımıza ve gönüllülerimize ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Zor zamanlarda bir olduk, birlik olduk ve hamdolsun bugünlere geldik” diye konuştu.