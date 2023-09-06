Şehrin çeşitli noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali Mükerrem Ünlüer ile hazır giyim alanında faaliyet gösteren Can Konfeksiyon’u ziyaret etti. Yetkililerden işletmenin faaliyetlerine ilişkin bilgiler alan Başkan Güngör ve Vali Ünlüer, personellerle de bir araya gelerek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Güngör, “Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer ile şehrimizin önemli hazır giyim firmalarından Can Konfeksiyon’u ziyaret ettik. Ülkemizde tekstil üretiminin önemli bir bölümünü karşılayan Kahramanmaraş’ımızdaki tüm emekçi kardeşlerimizin gayretleri, şehrimizin yeniden kalkınmasında büyük öneme sahip. Deprem sonrası şehrimizde ticaretin canlanması noktasında yoğun gayret gösteren tüm firmalarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. İşletme yetkililerimize ve tüm çalışan kardeşlerimize işlerinde kolaylıklar diliyoruz” ifadelerini kullandı.