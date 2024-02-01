Depremde iş yerleri yıkılan gıda toptancı esnafı ile bir araya gelen Başkan Güngör, “Esnafımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak için Sayın Valimiz ve tüm paydaşlarımızla gayretimizi sürdürüyoruz. İnşallah gıda toptancı esnafımız da kısa sürede kalıcı iş yerlerine kavuşacak” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali Mükerrem Ünlüer ile birlikte depremde iş yerleri yıkılan gıda toptancı esnafıyla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Başkan Güngör ve Vali Ünlüer, esnafların sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm önerileri noktasında istişarelerde bulundu. Esnafların taleplerini tek tek not alan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer ile iş yerleri yıkılan gıda toptancı esnafımızı misafir ederek taleplerini dinledik. Esnaflarımızın yıkılan iş yerlerinin yerinde dönüşümünün TOKİ eliyle yapılması talebini Bakanlığımızla paylaştık. Esnafımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak için Sayın Valimiz ve tüm paydaşlarımızla gayretimizi sürdürüyoruz. İnşallah gıda toptancı esnafımız da kısa sürede kalıcı iş yerlerine kavuşacak” ifadelerini kullandı.