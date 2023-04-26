Eyüp Sultan Mahallesi’nde kurulan geçici konaklama merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Güngör, “Çok zor bir süreçten geçiyoruz ancak devlet millet el birliğiyle yaralarımızı sarıyor ve şehrimizi hızla yeniden imar etmeye çalışıyoruz” dedi.

Şehrin farklı noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi’ndeki geçici barınma merkezinde depremzedeleri ziyaret etti.

Vatandaşların çadır ve konteynerlerine misafir olan, hane halkıyla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Başkan Güngör, ziyarette çocuklarla da yakından ilgilendi.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güngör, “hemşehrilerimizin taleplerini dinledik. Sorunları kısa sürede çözeceğiz inşallah.” Dedi.