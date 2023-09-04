Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş’a İl Jandarma Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Gökhan İnan’ı misafir etti. İl Jandarma Komutanı İnan’a yeni görevinde muvaffakiyetler dileyerek nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Güngör, “Kahramanmaraş’ımıza yeni atanan İl Jandarma Komutanımız Sayın Gökhan İnan misafirimiz oldu. İl Jandarma Komutanımıza yeni görevinde muvaffakiyetler diliyor, nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Şehrimiz için el birliğiyle gayret göstermeyi sürdüreceğiz” dedi.