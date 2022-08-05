Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, muhtarlarla bir araya gelmeye, taleplerini dinlemeye, mahallelerde gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlara ilişkin istişarelerde bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Güngör, Türkoğlu’ndan gelen mahalle muhtarlarını makamında ağırladı. Ziyarette, mahallelerin ihtiyaçları ve planlanan yatırımlar ile ilgili muhtarlarla istişarelerde bulunan Başkan Güngör, “Türkoğlu ilçemizde hemşehrilerimize hizmet veren muhtarlarımızı misafir ettik. Mahallelerimizde gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlar ile ilgili istişarelerde bulunduk. Ziyaretlerinden dolayı muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Paydaşlarımızla birlikte yüksek bir koordinasyon içerisinde Kahramanmaraş’ımıza hizmet için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.