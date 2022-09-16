Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, A Haber’de Cansın Helvacı moderatörlüğünde yayınlanan “Ajans Bugün” programının canlı yayın konuğu oldu. 89 günlük inşa sürecinin ardından dün açılışı gerçekleştirilen ve Ali Sezal adı verilen köprüde gerçekleştirilen canlı yayında Başkan Hayrettin Güngör, Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağı ve Ali Sezal Köprüsü’nün yapım süreçleri, ulaşım yatırımlarının Kahramanmaraş için önemi ve planlanan yatırımlara ilişkin bilgiler aktardı.

Ali Sezal Köprüsü

Kanlıdere’de hayata geçirilen yeni köprüye Ali Sezal adının verildiğini ifade eden Başkan Hayrettin Güngör, “Paydaşlarımızla birlikte yaptığımız özverili çalışmalarla şehrimizin eksiklerini tespit ettik. Bu kapsamda Ulaşım Master Planımızı hazırladık. Bu plan çerçevesinde de ulaşım yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Kanlıdere’ye kazandırdığımız yeni köprümüze kıymetli büyüğümüz; çocukluğu ve yaşamının büyük bir kısmı buralarda geçen rahmeti rahmana uğurladığımız eski milletvekilimiz ve belediye başkanlığı yapmış olan Ali Sezal ağabeyin ismini veriyoruz” diye konuştu.

Bütünleşik Bir Proje

Bölgede tarihi dokunun dönüştürülmesi ve yaşatılması açısından hayata geçirilen projelerin önemine değinen Başkan Güngör, “Yeni adıyla Ali Sezal köprümüzü tek başına bir proje olarak düşünmemiz mümkün değil. Bölgenin tarihi yapısıyla birlikte düşünmeliyiz. Burası bizim tarihi dokumuzun ana merkezi. Kale’miz, Kapalı Çarşı’mız, Ulu Cami'miz ve Sarayaltı caddemizle buranın değişimi ve dönüşümüne hizmet eden bir projenin temelini oluşturduk. Özellikle Sarayaltı Yolu ve Kanlıdere Köprüsü’nün tarihi dokumuzun dönüşümüne çok büyük etkisinin olduğunu görüyoruz. Burası; konaklarıyla, Kapalı Çarşısıyla, Ulu Camisiyle, Kalemizle birlikte bütünleşik tarihi dokumuzun dönüştürülmesi ve yaşatılması açısından son derece önemli” dedi.

100 Milyon TL’lik Yatırım

Bölgede toplamda 100 Milyon TL’lik yatırım hayata geçirileceğinin altını çizen Güngör, “Etaplar halinde hayata geçirdiğimiz proje kapsamında bölgede kamulaştırma çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Bölgedeki yolumuzun genişliğini 18 metreye çıkarıyoruz. Bölgedeki konaklarımızı da restore ediyoruz. Tarihi dokumuzu ortaya çıkarıyoruz. Tarihi dokumuzun ortasında çok önemli bir cazibe alanı oluşturuyoruz. Yeni köprümüzün maliyeti toplamda 40 Milyon TL. 40 Milyon TL’nin üzerinde de bölgede kamulaştırma yatırımları gerçekleştirdik. Burada üç tane de tarihi konağımız var. Bunların restorasyon çalışmalarında da süreçler devam ediyor. Restorasyon, kamulaştırma ve ulaşım projelerimizle birlikte bu alanda toplamda 100 Milyon TL’lik yatırım hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ımıza Hayırlı Olsun

Bir hafta içerisinde önemli iki ulaşım yatırımının hizmete alındığını ifade eden Başkan Güngör konuşmasını, “Geçtiğimiz hafta Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projemizin açılışını gerçekleştirdik. Temel atma töreninde söz verdiğimiz üzere 90 günde tamamlayarak hizmete aldık. Kanlıdere’ye inşa ettiğimiz yeni köprümüzü de hedeflediğimiz 89 günlük sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Hamdolsun her iki projemiz hakkında da hemşehrilerimizden çok olumlu dönüşler aldık. Her iki projemiz de Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olsun” cümleleriyle noktaladı.